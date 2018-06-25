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فرج عامر: السعودية ستفوز على مصر 2-0

الإثنين 25/يونيو/2018 - 10:06 ص
فرج عامر: السعودية ستفوز على مصر 2-0
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الفجر الرياضي
 

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن مباراة المنتخب الوطني أمام السعودية اليوم الثلاثاء، صعبة للغاية ولن تكون سهلة على الفراعنة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "السعودية الأكثر تنظيما والأكثر استقرارا عن المنتخب الوطني".

وأردف: "منتخب مصر أخباره متاحة لكل الإعلام، بالإضافة للحفلات التي أقيمت في منتخب مصر بروسيا".

وأوضح: "أعتقد أننا سنخسر بهدفين دون رد، اللاعبين في الغالب خارج التركيز حاليا، كما أن السعودية الأكثر تنظيما من الفريق المصري".

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