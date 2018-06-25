عاجل.. تحطيم سيارات وإضراب السائقين بموقف طلخا الجديد اعتراضا على تعريفة الركوب.. والأمن يتأهب

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، برفض قائدي سيارات الأجرة خط " طلخا-دمياط"، تحميل الركاب، والعمل في ظل التسعيرة الجديدة، ورفع أسعار الوقود والمحروقات.





وتصاعدت وتيرة الأمور، وكلفت مديرية الأمن، سيارات من خط شربين-المنصورة؛ للعمل ونقل الركاب إلى مدينة دمياط، كبديل لحل الأزمة، إلا أن سائقي دمياط، لم يرضهم ذلك، وصعَّدوا الأمور، وحطَّموا عددًا من سيارات شربين.





وتحاول قوات الأمن، من مباحث مركز شرطة طلخا، السيطرة على الموقف .

دخل سائقو سيارات الأجرة بموقف طلخا الجديد، بمحافظة الدقهلية، في إضراب تام عن العمل؛ اعتراضا على التسعيرة الجديدة للأجرة.