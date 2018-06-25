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حقيقة استقبال محافظ الغربية للدكتورة مايا مرسى خلفا له (صورة)

الإثنين 25/يونيو/2018 - 10:02 ص
حقيقة استقبال محافظ الغربية للدكتورة مايا مرسى خلفا له (صورة)
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أيمن يحيي
 
تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لاستقبال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الحالي، للدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمرشحة لمنصب محافظ الغربية حسب ما جاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صفحات الـ " فيس بوك " أن اللواء أحمد ضيف صقر استقبلها بديوان عام المحافظة لتكون خلفا له بعد رحيله من المحافظة، وأنها ستحلف اليمين أمام المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وبالبحث تبين أن الصورة منذ 12 نوفمبر من العام الماضي، حيث استقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية فى ديوان عام المحافظة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة وعدد من أعضاء المجلس، وذلك لبحث سبل التعاون، وقاموا بزيارة إلى المجلس القومى للمرأة بمدينة طنطا.

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