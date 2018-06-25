التحالف يستهدف تعزيزات لميليشيا الحوثي شمال صنعاء

استهدفت طائرات التحالف تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي أثناء تجهيزها في ثكنات عسكرية بمدينة عمران شمال العاصمة صنعاء .

وأفادت مصادر محلية الاثنين بأن القصف استهدف تجمعات وعتاد حربي بينه منصة لإطلاق الصواريخ في معكسراللواء التاسع، وإدارة أمن محافظة عمران .

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عشرات من عناصر الميليشيات بينهم قياديين وذلك أثناء تجهيزهم لتعزيز جبهات الميليشيات في محافظة صعدة الحدودية.

كما أسفر القصف عن تدمير منصة لاطلاق الصواريخ، وعتاد حربي.