ترامب يضيّق الخناق على الشركات الصينية

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منع الكثير من الشركات الصينية من الاستثمار في المؤسسات التكنولوجية الأمريكية.

وبالإضافة إلى ذلك ينوي ترامب فرض حظر إضافي على تصدير التكنولوجيات الأمريكية الهامة إلى الصين.

وتشير صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن القيود ستشمل فقط الصفقات الجديدة ولن تؤثر على الاتفاقيات القائمة.

ووفقا للصحيفة، سيتم الإعلان عن القرار في نهاية الأسبوع ويمكن تعديله حتى ذلك الحين.

وفي وقت سابق، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة جديدة من الرسوم في إطار سياسة الحماية الجمركية الوطنية.

وفي 6 يوليو سيسري مفعول القرار الأمريكي فرض رسوم بنسبة 25٪ على استيراد البضائع من الصين بقيمة 50 مليار دولار سنويا.

وكلف ترامب، بإعداد قائمة من السلع الصينية بقيمة 200 مليار دولار، ستفرض عليها واشنطن رسوما بنسبة 10٪ إذا استمرت بكين في زيادة الرسوم على المنتجات الأمريكية.