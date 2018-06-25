تعاون مشترك بين أودي وهيونداي لإنتاج السيارات الهيدروجينية
الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:52 ص
أعلنتا هيونداي وأودي عن تعاون من نوع جديد ويختص في تطوير إنتاج السيارات الهيدروجينية معًا، وهذا التعاون من موجبه ان تقوم الشركتان بمشاركة الخبرات لتطوير السيارات التي تعمل بالهيدروجين، وكشفت الإتفاقية أن الشركات الأم للطرفين وهي كيا وفولكس واجن بمقدورهم الإستفادة من الشراكة أيضاً.
وقال Euisun Chung نائب رئيس هيونداي إن السيارات الهيدروجينية تمتلك مستقبلاً كبيراً في عالم السيارات وأنهم واثقون بأن شراكتهم مع أودي ستعزز من دور هذه التقنية في المستقبل، في حين ذكر رئيس التطوير لدى أودي السيد Peter Mertens أن جميع أنواع السيارات التي لا تصدر إنبعاثاث ومنها السيارات الكهربائية والهيدروجينية تمتلك مساحة كبيرة في سوق السيارات في المستقبل.
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