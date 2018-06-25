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مفاجأة سارة لمتابعي مسلسل "أرض النفاق"

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:51 ص
مفاجأة سارة لمتابعي مسلسل أرض النفاق
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الفجر الفني
 
أعلنت شركة العدل جروب تقديم جزء ثانى من مسلسل "ارض النفاق" الذى يقوم ببطولته محمد هنيدي وعرض الجزء الأول منه فى رمضان الماضى. 

ومسلسل "أرض النفاق" مستوحى عن فيلم كلاسيكي من إنتاج ستينيات القرن الماضي، بذات الاسم، من بطولة فؤاد المهندس، وهو مقتبس عن رواية للأديب الراحل يوسف السباعي.

والمسلسل من بطولة محمد هنيدي، ويشاركه البطولة دلال عبد العزيز وهنا شيحة وسلوى محمد علي ونجوى فؤاد ومحمد ثروت وومحمود حافظ، والكاتب إبراهيم عيسى.  



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