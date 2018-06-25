مفاجأة سارة لمتابعي مسلسل "أرض النفاق"

ومسلسل "أرض النفاق" مستوحى عن فيلم كلاسيكي من إنتاج ستينيات القرن الماضي، بذات الاسم، من بطولة فؤاد المهندس، وهو مقتبس عن رواية للأديب الراحل يوسف السباعي.

والمسلسل من بطولة محمد هنيدي، ويشاركه البطولة دلال عبد العزيز وهنا شيحة وسلوى محمد علي ونجوى فؤاد ومحمد ثروت وومحمود حافظ، والكاتب إبراهيم عيسى.