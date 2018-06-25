مشاهدة مباراة روسيا واوروجواي في كأس العالم اليوم عبر beIN SPORTS | DGH A,J

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معلومات عن مشاهدة روسيا وأوروجواي اليوم أوروجواي Vs روسيا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 2، الملعب : سامارا أرينا .





موعد مباراة اوروجواي وروسيا وبث مباشر





5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:00 مساءاً بتوقيت العراق .

4:00 مساءاً بتوقيت السودان .

5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:00 مساءاً بتوقيت تونس .

3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

2:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:00 مساءاً بتوقيت قطر.

2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





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