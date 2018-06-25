وكيل محمد حسن: بلدية المحلة يحق له الحصول على نسبة بيع اللاعب للزمالك

قال محمد رزق، وكيل محمد حسن، لاعب وادي دجلة، إن الإنتاج الحربي، ليس له أي حقوق رعاية في محمد حسن، لافتا إلى أن كل ما أثير في هذا الأمر غير صحيح.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الإنتاج الحربي استغنى عن اللاعب للأهلي ولا يوجد أي بنود لحقوق الرعاية، كما أن اللاعب تخطى عامه الـ23".

وأوضح: "النادي الوحيد الذي يحق له نسبة من بيع محمد حسن من دجلة إلى الزمالك هو نادي بلدية المحلة".

وأردف: "البلدية وضع بندا في عقده مع دجلة يقضي بحصوله على 40% من قيمة إعادة بيع محمد حسن مرة أخرى".