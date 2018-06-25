فولفو تعمل على نظام آمن للقيادة الذاتية يسمح لك بالنوم أثناء التنقل

تعمل شركة فولفو على الجيل الجديد من نظام القيادة الذاتية الخاص بها للسيارات والذي يحمل إسم Autopilot وسيتم إطلاقه في الاسواق بعد ثلاث أعوام من الان أي في العام 2021.





الشركة أكدت ان نظام القيادة الخاص بها سيكون اكثر واقعية من المنافسين حيث سيساعدك على التنقل بشكل تلقائي والوصول إلى غالبية وجهاتك بشكل آلي دون اي تدخل بشري.





عن النظام الجديد تحدث Henrik Green نائب رئيس الشركة أن النظام الجديد سيسمح لك بقراءة كتاب او تناول وجبة او مشاهدة فيلم أو حتى النوم و الاسترخاء أثناء التنقل في الطرق السريعة المهيأة لذلك وهذا غير موجود عن المنافسين الذي يعتمدون على القيادة الالية ولكن تتطلب ان يكون السائق في حالة تأهب ومراقبة.



