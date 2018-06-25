تحالف بين أرامكو وأدنوك لامتلاك 50% من مصفاة نفط بالهند

أكد مسؤول تنفيذي لأرامكو السعودية، أن الشركة ستدعم استثماراتها في الهند بتملك حصة نسبتها 50% في مصفاة مزمعة على الساحل الغربي للهند، بالتشارك مع شركة أدنوك الإماراتية.

وقال المسؤول: "ننظر في كل الخيارات للتحالف مع شركات هندية لدخول سوق التجزئة"، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" عربية.

فيما أوضح وزير النفط الهندي، دراميندرا برادان، أنه من المتوقع بدء الإنتاج من المصفاة المزمعة على الساحل الغربي في 2022، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

ولفت "برادان" إلى أن قيمة المشروع تصل إلى 44 مليار دولار، وهي الأعلى في قطاع التكرير الهندي، مشيرًا إلى أن منظمة "أوبك" أخذت في الاعتبار استقرار سوق النفط العالمي.