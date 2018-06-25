ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تحالف بين أرامكو وأدنوك لامتلاك 50% من مصفاة نفط بالهند

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:49 ص
تحالف بين أرامكو وأدنوك لامتلاك 50% من مصفاة نفط بالهند
مصفاة نفط
طباعة
الفجر السعودي
 

أكد مسؤول تنفيذي لأرامكو السعودية، أن الشركة ستدعم استثماراتها في الهند بتملك حصة نسبتها 50% في مصفاة مزمعة على الساحل الغربي للهند، بالتشارك مع شركة أدنوك الإماراتية.

 

وقال المسؤول: "ننظر في كل الخيارات للتحالف مع شركات هندية لدخول سوق التجزئة"، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" عربية.

 

فيما أوضح وزير النفط الهندي، دراميندرا برادان، أنه من المتوقع بدء الإنتاج من المصفاة المزمعة على الساحل الغربي في 2022، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

 

ولفت "برادان" إلى أن قيمة المشروع تصل إلى 44 مليار دولار، وهي الأعلى في قطاع التكرير الهندي، مشيرًا إلى أن منظمة "أوبك" أخذت في الاعتبار استقرار سوق النفط العالمي.

المزيد عن: مصفاة نفط تحالف السعودية أرامكو وأدنوك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
-
x
16:00
-
روسيا
مصر
-
x
16:00
-
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
البرتغال
أسبانيا
-
x
20:00
-
المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/25/2018 10:40:18 AM