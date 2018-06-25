موعد مباراة البرتغال وإيران بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر





يلتقي منتخب البرتغال، مع منتخب إيران، يوم الاثنين 25-6-2018 في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.





وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-





- بين سبورت Max 2 HD.





وتضم المجموعة الثانية مع منتخبي البرتغال وإيران، منتخب اسبانيا الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب المغرب الذي يعتمد علي لعب الكرات السريعة.





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