توقيت مباراة إسبانيا والمغرب بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب اسبانيا، مع منتخب المغرب، يوم الاثنين 25-6-2018 في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.





وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-





- بين سبورت Max 1 HD.





وتضم المجموعة الثانية مع منتخبي اسبانيا والمغرب، منتخب البرتغال الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب ايران الذي يعتمد علي لعب الكرات السريعة.





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