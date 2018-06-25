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توقيت مباراة إسبانيا والمغرب بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:34 ص
توقيت مباراة إسبانيا والمغرب بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
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مني العوضي
 
يلتقي منتخب اسبانيا، مع منتخب المغرب، يوم الاثنين 25-6-2018 في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-

- بين سبورت Max 1 HD. 

وتضم المجموعة الثانية مع منتخبي اسبانيا والمغرب، منتخب البرتغال الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب ايران الذي يعتمد علي لعب الكرات السريعة.

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم علي موقع الفجر الرياضي.
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