التشكيل المتوقع لمباراة روسيا وأوروجواي والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يستضيف ملعب "سامارا أرينا" مباراة حسم صدارة المجموعة الأولى بين روسيا وأوروجواي، اليوم الإثنين، وذلك في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم.





يتصدر منتخب روسيا المجموعة الأولى بـ 6 نقاط بعد الفوز على مصر بثلاثية وعلى السعودية بخمسة أهداف دون رد.





يحتل منتخب الأوروجواي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد الانتصار على مر بهدف والسعودية بهدف نظيف في أول جولتين.





موعد مباراة روسيا وأوروجواي:

تقام مباراة روسيا وأوروجواي، اليوم الإثنين والموافق 25 يونيو 2018، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن.





القنوات الناقلة لمباراة روسيا وأوروجواي:

ومن المقرر أن تنقل قناة "بي إن سبورت ماكس 1" المشفرة مباراة روسيا وأوروجواي في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بكأس العالم.





التشكيل المتوقع لمباراة روسيا والسعودية:

- منتخب أوروجواي:

"فرناندو موسليرا، مارتين كاسيريس، خوسيه خيمينيز، دييجو جودين، دييجو لاكسالت، كارلو سانشيز، لوكاس توريرا، رودريجو بينتانكور، خيورخيان دي أراسكايتا، لويس سواريز، إدينسون كافاني".





- منتخب روسيا:

"إيجور أكينفييف، ماريو فرنانديز، إيليا كوتيبوف، سيرجي إيجناشيفيتش، يوري جيركوف، رومان زوبنين، يوري جازينسكي، ألكساندر ساميدوف، أليكساندر جولوفين، دينيس تشيرشيف، أرتيم دزيوبا".





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