تعرف على تاريخ لقاءات الأخضر العربية بكأس العالم

يخوض الأخضر السعودي مواجهة عربية جديدة في كأس العالم المقامة في روسيا، عندما يلتقى مع المنتخب المصري، اليوم الاثنين، على ملعب "فولجوجراد أرينا" ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الأولى.

واعتاد الأخضر على المقابلات العربية بالمونديال، خاصة عرب أفريقيا، وكانت أخر مواجهة جمعت الفريق بمنتخب عربي في كأس العالم، مع نسور قرطاج، في مونديال 2006 بألمانيا وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وسجل للسعودية سامى الجابر وياسر القحطاني في الدقيقتين 65 و70، بينما جاء هدفي منتخب تونس عن طريق زياد الجزيرى وراضى الجعايدى فى الدقيقتين 24 و90.

وفي بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية 1994 ، تقابلت السعودية مع المغرب ضمن منافسات المجموعة السادسة، وتمكن الأخضر من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل للسعودية سامى الجابر وفؤاد أنور في الدقيقتين 7 و45، بينما جاء هدف المغرب الوحيد عن طريق محمد الشاوش في الدقيقة 26.

وستكون مواجهة الأخضر مع الفراعنة اليوم هي اللقاء العربي الثالث للأخضر في المونديال.