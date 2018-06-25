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السعودية تعلن تفاصيل مشروعها الوطني الإنساني "مسام"

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:19 ص
السعودية تعلن تفاصيل مشروعها الوطني الإنساني مسام
المشروع الوطني الإنساني مسام
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الفجر السعودي
 

تعلن المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، تفاصيل مشروعها الوطني الإنساني "مسام"، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في حفل يقام بفندق كراون بلازا مجمع الاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور أمراء وبعض كبار المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية والأممية.

 

وسيعلن المشرف العامّ على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة خلال الحفل غدًا عن تفاصيل المشروع وأهدافه وأهميته للإنسانية بشكل عام والإنسان اليمني بشكل خاص.

 

يأتي المشروع انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته، وامتدادًا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية ورسالتها العالمية في هذا المجال.

 

كما يأتي الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للقضايا الإنسانية في أرجاء العالم انطلاقًا من سياستها الثابتة التي تدعو إلى التعاون بين الدول والشعوب من أجل تعزيز السلام العالمي والمحافظة على المكتسبات الإنسانية دون النظر إلى دين أو عرق.

 

المزيد عن: مسام مركز الملك سلمان المشروع الوطني الإنساني مسام السعودية
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