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رابط مشاهدة البرتغال وإيران مباشر اليوم اون لاين البرتغال وإيران 25-6-2018 في كأس العالم 2018

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:05 ص
رابط مشاهدة البرتغال وإيران مباشر اليوم اون لاين البرتغال وإيران 25-6-2018 في كأس العالم 2018
بث مباشر
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الفجر الرياضي
 

 

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معلومات عن مشاهدة البرتغال وإيران اليوم ايران Vs البرتغال، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 2، الملعب : موردافيا أرينا .

 

موعد مشاهدة البرتغال وإيران يوتيوب مباراة البرتغال وإيران في تمام الـ 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 8:00 مساءاً بتوقيت مصر، بين ماتش مشاهدة مباراة البرتغال وإيران مباشر لايف البرتغال وإيران بث حي اليوم 25-06-2018 كأس العالم 2018، كورة ستار مشاهدة البرتغال وإيران اليوم.

 

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