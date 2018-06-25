شيليتش يقتنص بطولة كوينز من ديوكوفيتش

توج الكرواتي مارين شيليتش ببطولة كوينز للتنس، للمرة الثانية في مسيرته الرياضية، عقب فوزه المثير على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بنتيجة 5/7 و7/6 (7/4) و6/3، في المباراة النهائية.





ونجح شيليتش، الذي توج باللقب عام 2012، في قلب تأخره بالمجموعة الأولى، إلى فوز ثمين، بعدما حسم المجموعتين الثانية والثالثة لصالحه، بصعوبة بالغة.





وتأتي تلك البطولة في إطار استعدادات النجمين، للمشاركة في بطولة ويمبلدون، ثالث بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم، والتي تقام على الملاعب العشبية.



