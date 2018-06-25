رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 تابع لايف بث مباشر| مباراة مصر والسعودية مباشر يلا شوت

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معلومات عن مشاهدة مصر والسعودية اليوم السعودية Vs مصر، البطولة : كأس العالم
2018، القنوات الناقلة : بي إن سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، الملعب : ملعب فولغوغراد,
المعلقين : عصام الشوالي (بي إن المفتوحة + بي إن ماكس 1) + سوار الذهب (بي إن 4K).
موعد مباراة مصر والسعودية وبث مباشر
5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
4:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
5:00 مساءاً بتوقيت العراق .
4:00 مساءاً بتوقيت السودان .
5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
3:00 مساءاً بتوقيت تونس .
3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
2:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
5:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
5:00 مساءاً بتوقيت قطر.
2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
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