الألعاب المتوسطية: اليد التونسية تفوز على نظيرتها السلوفينية

فاز المنتخب التونسي لكرة اليد على نظيره السلوفيني 33-29 (الشوط الاول 16-13) في المباراة التي جرت صباح الاحد لحساب الجولة الاولى من منافسات الدور الاول ضمن العاب المتوسط التي تقام بمدينة تراغونا الاسبانية من 22 جوان الى 1 جويلية .





وسجل اهداف المنتخب الوطني كل من مصباح الصانعي (7) وامين بنور (6) ومروان شويرف (5) وكمال العلويني (4) ورمزي مجدوب (3) واسامة حسني (2) وجهاد جاب الله (2) ومكرم الميساوي (1) واشرف السعفي (1) ورفيق باشا (1).





وتواجه العناصر الوطنية اليوم الاثنين منتخب مونتنيغرو لحساب الجولة الثانية وذلك انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا.