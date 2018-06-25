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النقابة التونسية للفلاحين تدعو إلى توفير الحماية للرعاة في مواجهة الإرهاب

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:49 ص
النقابة التونسية للفلاحين تدعو إلى توفير الحماية للرعاة في مواجهة الإرهاب
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محمد وليد الجموسي
 
بعد استشهاد الراعي الذي تم الاعتداء عليه بطريقة وحشية في جبال الشعانبي بالقصرين من قبل مجموعة ارهابية، نددت النقابة التونسية للفلاحين بالعملية الارهابية وفق ما صرح به نائب رئيس النقابة فوزي الزياني لمراسل شمس آف آم بصفاقس.

ودعا إلى توفير الحماية للرعاة المتواجدين في الصف الامامي في مواجهة الارهابيين.

واستغربت النقابة من تكرر العمليات الإرهابية ضد الرعاة العزل المتمسكين بارضهم والمدافعين عن وطنهم رغم التهديدات والظروف القاسية داعيا الحكومة الى الاحاطة بعائلة الشهيد والثأر له من الارهابيين.

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