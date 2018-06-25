ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

''كتيبة عقبة بن نافع'' هل تكون وراء تعذيب الراعي وقتله في القصرين؟

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:42 ص
''كتيبة عقبة بن نافع'' هل تكون وراء تعذيب الراعي وقتله في القصرين؟
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
 أشارت مصادر إعلامية إلى أن ما يسمى بـ ''كتيبة عقبة بن نافع'' الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي تقف وراء تعذيب ومقتل  الراعي محمد القريري بمنطقة بوحية من معتمدية فريانة من ولاية القصرين عندما كان يرعى أغنامه بجبل الشعانبي. 

وحسب المعطيات الأولية فإن المجموعة الإرهابية أقدمت على تعذيب الراعي ، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى العسكري بالعاصمة مساء اليوم الأحد، لأنه رفض التعامل مع الارهابيين.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
-
x
16:00
-
روسيا
مصر
-
x
16:00
-
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
البرتغال
أسبانيا
-
x
20:00
-
المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/25/2018 7:10:01 AM