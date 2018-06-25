''كتيبة عقبة بن نافع'' هل تكون وراء تعذيب الراعي وقتله في القصرين؟

أشارت مصادر إعلامية إلى أن ما يسمى بـ ''كتيبة عقبة بن نافع'' الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي تقف وراء تعذيب ومقتل الراعي محمد القريري بمنطقة بوحية من معتمدية فريانة من ولاية القصرين عندما كان يرعى أغنامه بجبل الشعانبي.





وحسب المعطيات الأولية فإن المجموعة الإرهابية أقدمت على تعذيب الراعي ، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى العسكري بالعاصمة مساء اليوم الأحد، لأنه رفض التعامل مع الارهابيين.



