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الوفد الشبابي الذي أرسلته وزارة شؤون والشباب والرياضة إلى روسيا تعرض إلى عملية تحيل

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:38 ص
الوفد الشبابي الذي أرسلته وزارة شؤون والشباب والرياضة إلى روسيا تعرض إلى عملية تحيل
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محمد وليد الجموسي
 
أكد سفير تونس بروسيا محمد علي الشيحي أن الـ24 فائزا من مختلف ولايات الجمهورية في مسابقة المونديال إلى روسيا من 20 إلى 25 جوان الجاري لمواكبة مباراة منتخبنا الوطني ضد نظيره البلجيكي خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم و التي نظمتها وزارة شؤون الشباب والرياضة، قد تعرضوا لعملية تحيل.

ونقلا عن "اكسبراس أف أم" فقد فوجئ الفائزون بالرحلة عند وصولهم لملعب المباراة بمنعهم من الدخول باعتبار انهم لا يملكون تذاكر الدخول للملعب.

يذكر أن وزيرة الشؤون الرياضة ماجدولين الشارني وكاتب الدولة عماد جبري كانا من بين الشخصيات التي  كانت سترافق الوفد الشبابي إلى روسيا لكنهما عدلا عن ذلك.
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