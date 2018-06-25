مجلس نواب الشعب يندد باستهداف العصابات الارهابية للمدنيين العزل

ندد مجلس نواب الشعب في بيان اصدره مساء الاحد بممارسات العصابات الارهابية واستهدافها للمدنيين العزل وترويع الاهالي وترهيب الشعب، اثر الاعلان عن استشهاد الراعي محمد القريري الدي تعرض للتعذيب من قبل مجموعة ارهابية بجبل الشعانبي





وتقدم مجلس النواب في هذا البيان بتعازيه الحارة لعائلة الشهيد ، مؤكدا تمسك تونس بقيم الديمقراطية والاعتدال والوسطية والتسامح، والوقوف في وجه كل متطرف وارهابي ومواصلة البناء والبذل والعمل ومحاربة الارهاب بمنائ عما وصفه "بالمصالح الحزبية والفئوية الضيقة".





وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، بلحسن الوسلاتي اعلن في اتصال هاتفي الأحد ب/وات/ عن استشهاد الراعي محمد القريري بالمستشفى العسكري بتونس بعد ان تعرض يوم امس السبت الى الاعتداء من طرف مجموعة ارهابية بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي (ولاية القصرين) اثناء صعوده لرعي الاغنام.





واضاف الوسلاتي انه تم نقل الراعي من المستشفى الجهوي بالقصرين الى المستشفى العسكري بتونس بواسطة مروحية عسكرية لتلقي العلاج غير ان الاصابات المتعددة والخطيرة التي تعرض لها ادت الى وفاته.



