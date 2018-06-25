9 نجوم لازمهم الفشل في الجولة الثانية بمونديال روسيا (تقرير)

انقضت أحداث الجولة الثانية بكافة المجموعات، في بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، وقد وضح معها شكل ومسار المنتخبات المشاركة في البطولة، من حيث التأهل أو الخروج أو الانتظار للجولة الثالثة.

وتواجد العديد من النجوم المشاركين في مونديال روسيا 2018 مع منتخباتهم، وقد ظهر بعضهم بأداء مميز، فيما أخفق البعض الآخر في الظهور بشكل جيد والمساهمة في دعم منتخب بلاده.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أبرز النحوم الذين استمروا في فشلهم مع منتخبات بلادهم في الجولتين الأولى والثانية، على النحو التالي:

*تريزيجيه وعبد الله السعيد:

ودع المنتخب المصري منافسات مونديال روسيا 2018، بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين على يد أوروجواي وروسيا عكس ما كان متوقعًا، وكانت الجماهير المصرية قد وضعت آمالها على الجناح المميز محمود حسن تريزيجيه وصانع اللعب عبد الله السعيد، في ظل عدم اكتمال شفاء محمد صلاح.

*محمد السهلاوي وفهد المولد:

فشل المنتخب السعودي في التأهل للدور الثاني بمونديال روسيا 2018، بعد أن تلقى هزيمتين متتاليتين على يد روسيا وأوروجواي، وفشل لاعبوه في محاولة تحقيق نتيجة إيجابية لصالح الأخضر في أي من المباراتين، وعلى رأسهم محمد السهلاوي وفهد المولد.

*حكيم زياش وأيوب الكعبي:

غادر المنتخب المغربي منافسات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، بعدما تلقى هزيمتين على يد إيران ثم البرتغال، على الرغم من أدائه المميز ونجومه الكبار، الذين فشلوا في تحقيق الفوز أو حتى التعادل في أي من المباراتين وعلى رأسهم مهدي بن عطية وحكيم زياش وأيوب الكعبي.

*ميسي:

جاءت النكبة الكبرى لعشاق منتخب الأرجنتين، عندما أخفق الأسطورة ليونيل ميسي في قيادة منتخب بلاده لتحقيق أي فوز في أي من الجولتين، فقد تعادل منتخب التانجو إيجابيًا وبصعوبة مع آيسلندا، ثم تلقى هزيمة قاسية بثلاثة أهداف نظيفة من كرواتيا، ولم يشفع وجود ميسي في سد هذه المعاناة والوضعية الحرجة.

*ليفاندوفسكي وزيلينسكي:

حلت المفاجأة الثانية عندما ودع المنتخب البولندي منافسات مونديال روسيا 2018 بصورة رسمية، عقب تلقيه الهزيمة على يد السنغال ثم كولومبيا، رغم اعتقاد الكثيرين بأن بولندا ستصعد إلى الدور الثاني دون صعوبة كبيرة، اعتمادا على الدور الحاسم للمهاجمين العملاقين روبرت ليفاندوفسكي وبوتر زيلينسكي فضلا عن أركاديوش ميليك، لكن هذا الثلاثي الرهيب لم يقدم شئ يذكر في أي من الجولتين.