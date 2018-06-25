عاجل.. رد فعل غريب من رونالدو على إزعاج الجماهير الإيرانية له (فيديو)

قامت الجماهير الإيرانية بالتجمهر أمام مقر إقامة لاعبي المنتخب البرتغالي من أجل إزعاجهم قبل المواجهة المصيرية والمنتظرة بينهما، اليوم الإثنين، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بالمونديال.

وظهر البرتغالي ‏كريستيانو رونالدو عبر النافذة يطلب من الجماهير الإيرانية المتواجدة أمام فندق الإقامة، السماح لهم بالنوم.

جدير بالذكر أن البرتغال وأسبانيا يتصدران المجموعة الثانية برصيد ٤ نقاط أما منتخب إيران لديه ٣ نقاط وفي حالة الفوز اليوم أمام البرتغال سيتأهل إلى دور الستة عشر من البطولة.



