كفر الشيخ يعتمد تشكيل قطاع الناشئين بالكامل

اعتمد مجلس إدارة نادي كفرالشيخ برئاسة الكابتن أشرف أبو حليمة، تشكيل قطاع الناشئين لقطاع كرة القدم بالكامل.

وقام الكابتن أشرف طلحة مدير القطاع بتشكيل الأجهزة الفنية، وعرضت على الكابتن حمادة السقا والكابتن مجدي الزواوي مشرفي قطاع الناشئين ليوافقوا على القائمة التي تـقدم بها مدير القطاع، وتضم كلاً من:

- الكابتن أشرف طلحة مديرًا لقطاع الناشئين.

- مواليد 1997 الكابتن أسامة حبيب والكابتن محمد العدوي

- مواليد 1999الكابتن عبدالحميد إبراهيم والكابتن هيثم محارب

- مواليد 2001 الكابتن أشرف الزواوي والكابتن كمال سعد

- مواليد 2000 الكابتن أحمد حسن تريزيجيه

- مواليد 2002-2003 الكابتن أشرف سعيد

- مواليد2004 الكابتن عصام البذرة

- المعد البدني لقطاع الناشئين كابتن عبدالمعطي الجزار

- المدير الإداري الكابتن شريف رضا

- إداري الكابتن محمود الشناوي

- مدربي حراس المرمي الكابتن مدحت حسين و الكابتن إبراهيم الزنجا

و الكابتن فتحي النباصي

ويضم الجهاز الطبي

الدكتورمحمود سلطح والدكتورمحمد فوزي عمر