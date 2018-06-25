نائب يوضح تفاصيل قانون تنظيم "صفحات التواصل الاجتماعي"



وأضاف "فليفل"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الأحد، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن مشروع القانون يلزم الشركات العاملة في هذا المجال، بتحديد صفحة خاصة بجمهورية مصر العربية فقط، مثل الصين.



وتابع عضو مجلس النواب، أن القانون يلزم الجهاز القومي للاتصالات بالمراقبة والمتابعة لهذه الصفحات، وعدم إنشاء صفحات للأطفال أقل من سن 18 سنة، لأن القانون لا يحاسب هذه الفئة.



ولفت إلى أن نسبة 20 إلى 30% من مستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي من سن 8 سنوات و10 سنوات، ولا يعرف تصرفاته حتى لو حدثت منه إساءة، مشددًا على ضرورة أن يكون صاحب الصفحات مدرك لما يفعله.



قال بسام فليفل، عضو مجلس النواب، إن الصين أنشأت مواقع بديلة لـ"فيسبوك"، و"واتساب"، لافتا إلى أن هناك العديد من حالات الابتزاز في مصر للشخصيات العامة والفتيات وغيرهم، من خلال صفحات وهمية، ومن هنا جاءت فكرة مشروع قانون لـ"تنظيم صفحات وسائل التواصل الاجتماعي".