شاهد.. مهارات وأهداف البرازيلي "كينو" أغلى صفقة في تاريخ الدوري المصري

أعلن نادي الأهرام سبورت، تعاقده مع اللاعب البرازيلي ماركوس داسيلفا، والملقب بـ(كينو)، في أكبر الصفقات بالشرق الأوسط، وأغلى لاعب في تاريخ الدوري المصري.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو للنجم البرازيلي لاعب بالميراس السابق، وعلق عليه قائلا: " اهلا بك في نادي بيراميدز، كينو!".

وكان اللاعب وقع رسميا لنادي الأهرام الرياضي Pyramids FC منتقلا من نادي بالميراس البرازيلي، لتصبح الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري المصري.



