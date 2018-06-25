مباراة مصر والسعودية .. بث مباشر مباراة مصر والسعودية اليوم 25-6-2018

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معلومات عن مشاهدة مصر والسعودية اليوم السعودية Vs مصر، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، الملعب : ملعب فولغوغراد .





موعد مبارا مصر والسعودية اليوم



5:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 4:00 مساءاً بتوقيت مصر . 5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 5:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 5:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 5:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 5:00 مساءاً بتوقيت العراق . 4:00 مساءاً بتوقيت السودان . 5:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 3:00 مساءاً بتوقيت تونس . 3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 2:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 5:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 5:00 مساءاً بتوقيت قطر. 2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



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