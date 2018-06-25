طارق حامد: نسعى لكتابة التاريخ بالفوز على السعودية

أكد طارق حامد، نجم سط منتخب مصر، أن مباراة السعودية ستكون صعبة وقوية ولكن الفراعنة يريدون كتابة التاريخ بالفوز على الأخضر.

وقال حامد، خلال حديثه لبرنامج "من روسيا مع التحية" والمذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: "مباراتنا أمام السعودية ستكون صعبة وقوية لأنه منتخب مميز ونحتاج للفوز من أجل إسعاد الشعب المصري".

وتابع حديثه: "نسعى لكتابة التاريخ بأن نكون أول جيل مصري يكسب مباراة في كأس العالم".