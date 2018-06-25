خبير اقتصادي: الاستثمار غير المباشر بمصر في أفضل حالاته



وأضاف "بدرة"، في لقاء مع برنامج "مصر النها ردة"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، على القناة الأولى، الأحد، أن أي استثمار به مخاطرة، والاستثمار في سوق المال مخاطرته عالية لأن العائد به عال، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبي يدخل مصر لأن مصر بها صناعات متطورة تغريهم بالاستثمار فيها.



وشدد الخبير الاقتصادي، على أن السوق العقاري كبير، وشركات الأسمنت "مش ملاحقة"، على إنتاج مواد البناء، وأفضل استثمار حدث هو الاستثمار في السوق العقاري وسوق المال، بخلاف المشروعات القومية التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار غير المباشر بمصر، سواء في سوق المال، أو السندات الحكومية، في أفضل حالاته وفي انتظار الطروحات الجديدة التي ستطرحها الدولة لكي تجذب شريحة جديدة من المستثمرين.