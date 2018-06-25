موعد مباراة إسبانيا والمغرب بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب إسبانيا، مع نظيره المغربي، اليوم الاثنين 25-6-2018 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

- بين سبورت Max 1 HD.

وتضم المجموعة الثانية مع منتخبي إسبانيا والمغرب، منتخب البرتغال الذي يملك عددا من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، ومنتخب إيران الذي يعتمد على لعب الكرات السريعة.

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