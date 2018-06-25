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موعد مباراة إسبانيا والمغرب بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الإثنين 25/يونيو/2018 - 03:11 ص
موعد مباراة إسبانيا والمغرب بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
اسبانيا والمغرب
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أحمد عصام
 

 

يلتقي منتخب إسبانيا، مع نظيره المغربي، اليوم الاثنين 25-6-2018 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

 

- بين سبورت Max 1 HD.

 

وتضم المجموعة الثانية مع منتخبي إسبانيا والمغرب، منتخب البرتغال الذي يملك عددا من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، ومنتخب إيران الذي يعتمد على لعب الكرات السريعة.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

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