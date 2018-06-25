مؤلف "أيوب" يكشف حقيقة إنتاج جزء ثاني من المسلسل
الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:58 ص
نفى المؤلف محمد سيد بشير، مؤلف مسلسل "أيوب" للنجم مصطفى شعبان، ما تردد مؤخرًا حول شروعه في كتابة جزء ثاني من المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه موسم رمضان الماضي.
وكتب بشير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ما فيش جزء ثاني من أيوب".
يذكر أن أحداث "أيوب" تدور حول موظف بنك يتعرض للظلم ويدخل السجن، وعندما يخرج يقرر الانتقام من كل من تسبب فيما وصل إليه.
العمل بطولة مصطفى شعبان، وآيتن عامر ومحمد لطفي ومحمد دياب وهنا الزاهد وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.
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