عاجل.. سمير عثمان: رفضت ١٠ آلاف دولار رشوة لتغيير نتيجة مباراة
الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:53 ص
منى العوضي
كشف الحكم الدولي سمير عثمان، عن محاولة رشوته لتغيير نتيجة مباراة كان من المقرر أن يديرها في الخارج.
وقال عثمان، خلال حديثه لبرنامج "ملعب الشريف"
المذاع عبر فضائية "ltc":
"في الماضي عرض عليا رشوة بقيمة ١٠٠٠٠ دولار من أجل تغيير نتيجة مباراة تم تعييني
لإدارتها في أحد الدول الإفريقية".
وتابع حديثه: "قبل المباراة بيوم جاءني ابن صاحب النادي
وقالي لي أن المباراة مهمة ويحتاج لمساعدتي وأخبرني أنه تعرض للظلم من الحكم في المباراة
الأولى ولكنني رفضت وقلت له اشتكي للاتحاد الإفريقي".
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