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نجل مدرب المنتخب السابق: محمد صلاح يشعر بالضيق بمعسكر روسيا

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:49 ص
نجل مدرب المنتخب السابق: محمد صلاح يشعر بالضيق بمعسكر روسيا
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن نجم المنتخب الوطني محمد صلاح يعيش حالة من الضيق، بسبب ما حدث في حفل تكريم رئيس الشيشان لبعثة الفراعنة المتواجدة في روسيا.

 

وقال شحاتة عبر برنامجه "كورة كل يوم" المذاع على شاشة "الأولى": "محمد صلاح يشعر بأنه تم استغلاله بشكل سياسي خلال استقبال رئيس الشيشان لبعثة المنتخب".

 

وأضاف: " وكيل محمد صلاح وراء تسريب أخبار ضيق محمد صلاح للوكالات العالمية خاصة وأن نجم ليفربول يشعر بحالة من الدربكة داخل معسكر الفراعنة بالمونديال". 

 

 وأوضح: " محمد صلاح غير سعيد لأن بعض لاعبي المنتخب مش فارقة معاهم نتائج المنتخب والبعض الآخر لا يتمنى الخير لزملائه".

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