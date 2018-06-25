سمير عثمان: مستحيل تطبيق تقنية الفيديو في مصر

أكد الحكم سمير عثمان، أن تقنية الفيديو التي تم تطبيقها في كأس العالم من المستحيل أن تطبق في مصر.

وقال عثمان، خلال حديثه مع برنامج "ملعب الشريف" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: "لا يمكن تطبيق تقنية الفيديو في مصر ويصعب أيضا في معظم الدول الإفريقية لكن ممكن تطبيقها في جنوب إفريقيا أو جزء من شمال إفريقيا لأنها مكلفة جدا".

وتابع حديثه: "حتى الآن الاتحاد الدولي محدد ٦ شركات فقط لتطبيق هذا النظام لأنها لابد أن تكون كاميرا محايدة لا تتبع لدولة أو نادي ولكن للاتحاد الذي يقود المسابقة".

وواصل: "طبعا لكي تطبق النظام في مصر عليك تطبيقه على كل المباريات، أعتقد صعب إمكانياتنا تستطيع أن تعاصر هذه التكنولوجيا وعلاوة على ذلك أن تقنية الفيديو يتم تطبيقها للتأكد من صحة الهدف وركلة الجزاء والطرد المباشر والطرد الخطأ".