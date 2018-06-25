توقيت مباراة مصر والسعودية في المونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يخوض منتخب مصر مواجهة للتاريخ أمام السعودية من أجل تحقيق أول فوز للفراعنة في تاريخ مشاركاتهم في كأس العالم، ويأتي ذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

وتلعب مباراة مصر والسعودية على ملعب "فولجوجراد أرينا" اليوم الإثنين والموافق 25 يونيو 2018، في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

يحتل منتخب روسيا صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن أوروجواي صاحبة الـ 6 نقاط في المركز الثاني، بينما مصر والسعودية بدون نقاط وودعوا البطولة بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن تنقل مباراة مصر والسعودية عبر قناة "بي إن سبورت" المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

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