تامر حمزة يرد على سؤال الجمهور حول موعد عرض باقي حلقات "الأب الروحي 2"

رد المخرج تامر حمزة، عن سؤال الجمهور الذي تردد مؤخرًا حول موعد عرض باقي حلقات الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي" لموسمه الثاني بعد توقف عرض الحلقات خلال شهر رمضان.





وكتب تامر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كثر طرح التساؤلات لي عن توقيت عرض باقي حلقات الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي 2،، وأود التوضيح بان ميعاد استئناف عرضه شأن القناة وهي المنوط بها تحديد الموعد والإعلان عنه".