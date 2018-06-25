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الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع الأهلي السابق (صورة)

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:13 ص
الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع الأهلي السابق (صورة)
محمد مصيلحي
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محمد عبد الفتاح
 

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في التعاقد مع اللاعب محمود رزق مدافع الإنتاج الحربي والأهلي السابق لتدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة وخاصة في مركز قلب الدفاع.

 

و حسم الاتحاد السكندري أمر اللاعب وتوقيعه لزعيم الثغر بعقد يمتد لثلاثة مواسم بحضور محمد إبراهيم مدير الكرة، حيث كان اللاعب هدفاً للعديد من الأندية ولكن جدية المفاوضات التي قادها محمد مصيلحي رئيس النادى بالإضافة إلى الرغبة القوية من اللاعب في الانضمام لزعيم الثغر هي من حسمت توقيعه.

 

وأشاد الجهاز الفني بقيادة محمد عمر بقدرات اللاعب محمود رزق الفنية والبدنية لصغر سنه ( 24 سنة ) وامتلاكه لمقومات بدنية كبيرة وتميزه فى ألعاب الهواء واعتبره إضافة حقيقية و مميزة لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.

 

الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع الأهلي السابق (صورة)
المزيد عن: مدافع محمود رزق لاعب الأهلي السابق رياضة الان الإنتاج الحربي
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