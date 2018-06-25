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عاجل.. رئيس نجوم المستقبل يهدد الزمالك والإسماعيلي بسبب أزمة إبراهيم حسن

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:05 ص
عاجل.. رئيس نجوم المستقبل يهدد الزمالك والإسماعيلي بسبب أزمة إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
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منى العوضي
 

 

وجه محمد الطويلة، رئيس نادي نجوم المستقبل الصاعد حديثا للدوري، تحذيرا لأندية الزمالك والإسماعيلي من التلاعب في صفقة بيع إبراهيم حسن للقلعة البيضاء.

 

وقال الطويلة، خلال حديثه لبرنامج "ملعب الشريف" المذاع عبر فضائية "ltc": "أزمة إبراهيم حسن لن يتم حلها سوى بحصول كل الأطراف على حقوقها كاملة".

 

وتابع حديثه: "الموقف القانوني يحتم تنفيذ العقد بكامل ما فيه من بنود بحذافيره بلا أي تلاعب أو شيء غير أخلاقي".

 

وأردف: "لن يستطيع الزمالك ولا الإسماعيلي ولا اللاعب ولا أي جهة أن تنفي حقوق نادي نجوم المستقبل، وأتمى من هذه الأندية الجماهيرية ألا تقوم بعمل صفقة بالباطل".

 

واختتم: "فتحت باب الحوار مع الجهات الأخرى بشكل ودي ولكن بدون جدوى".

 

المزيد عن: مرتضى منصور محمد الطويلة رياضة الزمالك الان الإسماعيلي اخبار الرياضة إبراهيم حسن
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