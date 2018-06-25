"الفجر الرياضي" يحاور "شيكا" الوافد الجديد لإنبي

يعد محمد شيكا أحد المواهب الكروية، مما دفع العديد من الأندية للتعاقد معه، بعدما لفت الأنظار مع جمهورية شبين وفاركو، في دوري القسم الثاني، لينتقل مؤخرا إلى صفوف نادي إنبي بالدوري الممتاز.

حرص "الفجر الرياضي " على محاورة اللاعب للتعرّف منه عن مشواره في الملاعب، قبل الانضمام للنادي البترولي، وطموحه في الموسم المقبل خلال السطور التالية..

بطاقة تعارف للجماهير؟

محمد زكريا "شيكا" من مواليد محافظة الإسماعيلية 1993.

ماذا عن بدايتك في الملاعب منذ الصغر؟

بدأت كرة القدم داخل صفوف النادي الإسماعيلي، في قطاع الناشئين، وعمري سبع سنوات واشتركت بمدرسة الكرة وأول من قام بتدريبي الراحل أحمد رزق ثم أحمد العجوز ورضا صديق وعاطف عبد العزيز وسمير مرعي إلى أن وصلت لستة عشر عاما.

لماذا رحلت عن الدراويش؟

بعد 16 عاما قررت أن أترك الإسماعيلي لرؤيتي بأن فرصتي قليلة في المشاركة وذهبت لمدة موسم إلى كهرباء الإسماعيلية وصعدت مع الفريق الأول تحت قيادة المدربين رضا عطيتو ورمضان عبد الله، ثم رحلت للإنتاج الحربي.

حدثنا عن تجربة الإنتاج الحربي؟

عقب فترة الإسماعيلي، انتقلت للإنتاج الحربي وقام إسماعيل يوسف بتصعيدي للفريق الأول، وشاركت مع الإنتاج في القسم الثاني، بجميع المباريات، تحت قيادة رضا عبد العال وصعدت مع الفريق الدوري الممتاز وعند تولي شوقي غريب الفريق قام بالاستغناء عن جميع اللاعبين.

بعد الاستغناء عنك من الإنتاج الحربي كيف كان طريقك؟

اتجهت بعد الإنتاج للتعاقد مع نادي الشرقية للدخان موسم تحت قيادة المدير الفني حازم فضل، ومنه إعارة 6 أشهر لجمهورية شبين وفي شهر يناير انتقلت إلى فاركو مع خالد القماش.

كيف كان التعاقد مع إنبي وانضمامك لهم لموسم على سبيل الإعارة؟

قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض فيديو خاص بي تابعه خالد متولي المدير الفني لإنبي واقتنع بقدراتي الفنية والمهارية، وقرر التفاوض مع فاركو لاتمام انتقالي لإنبي وبعد مفاوضات سمحت إدارة فاركو لي بالانتقال لإنبي لموسم على سبيل الإعارة بنية البيع.

طموحك مع إنبي في الدوري الممتاز؟

فرصة لا تعوض سأستغلها لأثبت لنفسي أولا وللجميع أنني لاعب متميز سيصنع الفارق مع فريقه وأتمنى الاحتراف الخارجي عن طريق إنبي.

ماذا تقول في ختام حديثنا؟

في النهاية أتوجه بالشكر لمجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز يشار لإتاحة الفرصة لي للانتقال لإنبي وكل تمنياتي لفاركو بالصعود للدوري الممتاز هذا الموسم كما أتوجه بالشكر لخالد متولي المدير الفني لنادي إنبي ومجلس إدارة الفريق البترولي على هذه الثقة الغالية وسأسعى لإثبات أنني صفقة ناجحة.