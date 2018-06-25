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سر موافقة "عايدة رياض" الظهور كضيفة شرف في "ربع رومي"

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:27 ص
سر موافقة عايدة رياض الظهور كضيفة شرف في ربع رومي
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مريم الشريف
 

أكدت الفنانة عايدة رياض، أنها لم تستطيع رفض ظهورها في المسلسل الكوميدي "ربع رومي" كضيفة شرف، بسبب فريق العمل الذي كان معها، بالإضافة إلى إسناد إخراج العمل للمخرج معتز التوني.

وعلقت خلال لقائها فى برنامج "بوضوح" مع الإعلامى عمرو الليثي على قناة "الحياة"، على شخصيتها في العمل موضحو أنها ليست كوميديانة ولكنها خفيفه الدم، بحسب وصفها. 
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