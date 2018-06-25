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موعد مباراة روسيا وأوروجواي والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:48 ص
موعد مباراة روسيا وأوروجواي والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
منتخب روسيا
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منى العوضي
 

يخوض منتخب روسيا مباراته الثالثة في بطولة كأس العالم أمام أوروجواي، اليوم الإثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالمونديال.

 

وتقام مباراة روسيا وأوروجواي على ملعب "سامارا أرينا"، اليوم الإثنين والموافق 25 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت السعودية.

 

ويدخل منتخب روسيا اللقاء وعينه على حسم صدارة المجموعة الأولى لصالحه خصوصًا أنه متفوق على أوروجواي بفارق الأهداف، أما الأوروجواي يريد خطف الثلاث نقاط ومواصلة تألقه.

 

ويحتل منتخب روسيا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وخلفه الأوروجواي بـ 6 نقاط أيضًا، بينما ودع منتخبا مصر والسعودية البطولة بعد الخسارة من المنتخب الروسي والأوروجوياني في أول جولتين.

 

ومن المنتظر أن تنقل مباراة روسيا وأوروجواي عبر قناة "بي إن سبورت ماكس 1" المشفرة بالإضافة إلى قناة "تي آر تي" التركية.

 

تابع البث المباشر لمباريات كأس العالم من خلال موقع الفجر الرياضي.

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