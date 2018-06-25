عاجل.. التشكيل المتوقع لمباراة مصر والسعودية والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع نظيره السعودي في إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم والمقامة حاليا في روسيا حتى 15 يوليو المقبل.

ودع منتخبا مصر والسعودية البطولة بعد الخسارة من روسيا وأوروجواي في أول جولتين لهما ويسعى كلا المنتخبين لتوديع البطولة بشكل مثالي في المركز الثالث.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر والسعودية:

- منتخب السعودية

"ياسر المسيليم، علي آل بليهي، أسامة هوساوي، محمد البريك، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، عبد الله عطيف، حسين المقهوي، سالم الدوسري، هتان باهبري، مهند عسيري".

- منتخب مصر

"عصام الحضري، علي جبر، أحمد حجازي، أحمد فتحي، محمد عبد الشافي، طارق حامد، محمد النني، محمود تريزيجيه، عبدالله السعيد، محمد صلاح، مروان محسن".

موعد مباراة مصر والسعودية:

يستضيف ملعب "فولجوجراد أرينا" لقاء مصر والسعودية وذلك اليوم الإثنين والموافق 25 يونيو، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسعودية:

من المقرر أن يتم إذاعة مباراة مصر والسعودية من خلال البث الحي والمباشر على قناة "بي إن سبورت" المفتوحة.

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