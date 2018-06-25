بيومي فؤاد: هذا المسلسل وراء تراجعي عن قرار غيابي في رمضان
الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:59 ص
مريم الشريف
هنأ الفنان بيومي فؤاد، زميله الفنان مصطفى خاطر على نجاح مسلسله الرمضاني "ربع رومي"، مشيرًا إلى وجود كيمياء كبيرة تجمعه بخاطر والمخرج معتز توني فى العمل والذي تعاون معه فى مسلسل "خفة يد" أيضًا.
وأضاف خلال لقائه فى برنامج "بوضوح" مع الإعلامى عمرو الليثي على قناة "الحياة" أنه كان ينوي عدم المشاركه فى مارثون دراما رمضان هذا العام، لكي يشتاق إليه الجمهور.
وتابع: "لكني حينما وجدت القائمين على مسلسل "خفة يد" قرروا عرضه فى رمضان، وافقت على المشاركه فى الأعمال الاخرى التى عرضت عليه مثل (ربع رومي) وغيرها".
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