خاطر لـ"محمد صلاح": إنت أقوى من الشائعات.. ويطالب بحل اتحاد كرة القدم













أكد الفنان مصطفى خاطر، أن نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح، أقوى من كل ما يثار حوله من تفكيره فى اعتزال اللعب الدولي، مشيرًا إلى أن صلاح، هو سبب صعود مصر لكأس العالم.وأضاف خلال لقائه فى برنامج "بوضوح" مع الإعلامى عمرو الليثي، على قناة "الحياة"، أن صلاح لديه حب كبير لمصر، واصرار وحماس على النجاح، وبالتالى مستحيل أن يفكر فى اعتزال اللعب دوليًا.ووجه خاطر نقدًا لاذًعا لاتحاد كرة القدم المصري، مؤكدًا: "أنا ضده، لأن لديه أخطاءً كبيرة، لذلك أطالب بحله".