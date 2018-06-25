نجم الفراعنة يوجه صدمة للجماهير قبل موقعة السعودية بالمونديال

أشار أحمد المحمدي، نجم منتخب مصر، إلى أن المنتخب السعودي لديه عدد من اللاعبين الموهوبين والمميزين وستكون مواجهته صعبة وقوية.

وقال المحمدي خلال حديثه لبرنامج "من روسيا مع التحية" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: "تابعنا المنتخب السعودي في التصفيات وهو صعب وقوي ولديه لاعبين مميزين وأصحاب خبرات في كأس العالم".

تابع حديثه: "الخبرات عامل كبير لأي منتخب في كأس العالم، ونسعى للفوز دائمًا من أجل إسعاد جماهيرنا".

وواصل: "ووجود عدد كبير من المحترفين المصريين في الدوري السعودي شيء إيجابي ومميز لنا لأنه أصبح دوري قوي".