أحد النواب المسافرين إلى روسيا: "مفيش نائب سافر على حساب الدولة"



وأضاف "الزياتي" في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، الأحد: "اللي عايز يصدق يصدق واللي مش عايز يصدق ميصدقش، مفيش نائب سافر على حساب الدولة".



وتابع عضو مجلس النواب، أنه سيقدم طلب إحاطة عن كل ما حدث في ملف كأس العالم، سواء في توزيع التذاكر أو غيرها، واستمرار المدرب، والخطط الموضوعة للوصول إلى كأس العالم بصفة مستمرة.

أكد رضوان الزياتي، عضو مجلس النواب، وأحد المسافرين إلى روسيا، أنه لم يسافر على حساب المجلس أو الدولة، موضحا أنه تلقى دعوة شخصية من أحد الأصدقاء لمشاهدة مباراة مصر وروسيا فقط.