مصطفى خاطر: حرصت على جذب الأطفال لـ"ربع رومي"









وأضاف خلال لقائه فى برنامج "بوضوح" مع الإعلامى عمرو الليثي، على قناة "الحياة"، أنه كان مهتم جدًا بجذب شريحة كبيرة من الأطفال لمشاهدة المسلسل، إضافة إلى حرصه على إعجاب باقي الجمهور به.





وأضاف خلال لقائه فى برنامج "بوضوح" مع الإعلامى عمرو الليثي، على قناة "الحياة"، أنه كان مهتم جدًا بجذب شريحة كبيرة من الأطفال لمشاهدة المسلسل، إضافة إلى حرصه على إعجاب باقي الجمهور به.

عبر الفنان مصطفى خاطر، عن سعادته بنجاح مسلسل "ربع رومي" الذي قدمه خلال الموسم الرمضاني، مشيرًا إلى أن النجاح له عدة عوامل من فريق عمل جيد ومخرج شاطر، وكلها أشياء طمأنته أثناء موافقته على العمل.