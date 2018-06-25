مصطفى خاطر: حرصت على جذب الأطفال لـ"ربع رومي"
الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:31 ص
مريم الشريف
عبر الفنان مصطفى خاطر، عن سعادته بنجاح مسلسل "ربع رومي" الذي قدمه خلال الموسم الرمضاني، مشيرًا إلى أن النجاح له عدة عوامل من فريق عمل جيد ومخرج شاطر، وكلها أشياء طمأنته أثناء موافقته على العمل.
وأضاف خلال لقائه فى برنامج "بوضوح" مع الإعلامى عمرو الليثي، على قناة "الحياة"، أنه كان مهتم جدًا بجذب شريحة كبيرة من الأطفال لمشاهدة المسلسل، إضافة إلى حرصه على إعجاب باقي الجمهور به.
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